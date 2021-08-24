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МВД: Беларусь не ждет массового прибытия беженцев из Афганистана

24.08.2021 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МВД не прогнозирует массового прибытия беженцев из Афганистана, но допускает увеличение их числа в Беларуси.

Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности Министра внутренних дел Юрий Назаренко на заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«В МВД не исключают, что с учетом складывающейся военно-политической ситуации в Афганистане количество граждан этой страны, стремящихся получить статус беженца или дополнительную защиту в Республике Беларусь, может увеличиться. Тем не менее, перемещение вынужденных мигрантов из Афганистана в Беларусь не должно приобрести массовый характер. Это связано с удаленностью нашей республики от региона Центральной Азии, а также благодаря проведению соответствующей визовой политики», - заявил в свою очередь начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

В настоящее время на территории Беларуси проживают 96 граждан Афганистана, получивших статус беженца, и 27 – получивших дополнительную защиту.

 
 
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МВД не прогнозирует массового прибытия беженцев из Афганистана, но допускает увеличение их числа в Беларуси.
 
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