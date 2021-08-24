ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Повар, официант и кондитер. Какие ещё профессии пользуются спросом у абитуриентов

24.08.2021 18:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В столичном регионе завершается вступительная кампания. 1 700 абитуриентов зачислены в 12 колледжей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Популярностью пользуются специальности кондитера, повара, официанта и продавца. Также не отстают технические и промышленные профессии. Здесь открывают новые направления. Так, например, в Молодечненском колледже в 2021 году появилась новая строительная специальность.

С будущими профессионалами и их родителями пообщалась Ольга Власовец.

Повар, официант и кондитер. Какие ещё профессии пользуются спросом у абитуриентов

Анастасия Свирская вместе с дочерью Дарьей приехала из Солигорска, чтобы осуществить детскую мечту девушки – стать парикмахером. Они с волнением проверяют списки зачисленных абитуриентов и радуются, когда находят на стенде нужную фамилию. А это значит – еще на шаг ближе к мечте.

Повар, официант и кондитер. Какие ещё профессии пользуются спросом у абитуриентов

Анастасия Свирская:
У меня ребенок любит заниматься прическами. Я это заметила у нее давно. Для девочки это хорошая профессия.

Повар, официант и кондитер. Какие ещё профессии пользуются спросом у абитуриентов

Дарья Свирская:
Я очень волновалась, когда подавала документы, очень надеялась, что поступлю. Когда узнала результат, очень сильно обрадовалась.

Повар, официант и кондитер. Какие ещё профессии пользуются спросом у абитуриентов

Выбор специальности – важный этап в жизни. И сейчас многие понимают ценность профессионально-технического и среднего специального образования. Оно обеспечивает подготовку рабочих и специалистов, которые востребованы на современном рынке труда.

Так, в Молодечненском колледже готовят учащихся почти по 30 квалификациям. Наиболее востребованы у молодежи профессии повара, официанта и продавца.

Подробности в видеоматериале.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В столичном регионе завершается вступительная кампания. 1 700 абитуриентов зачислены в 12 колледжей Минской области, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Участник АрМИ-2021: интересно, такой дух спортивный. Проверяются абсолютно все навыки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by