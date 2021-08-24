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Повар, официант и кондитер. Какие ещё профессии пользуются спросом у абитуриентов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В столичном регионе завершается вступительная кампания. 1 700 абитуриентов зачислены в 12 колледжей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Популярностью пользуются специальности кондитера, повара, официанта и продавца. Также не отстают технические и промышленные профессии. Здесь открывают новые направления. Так, например, в Молодечненском колледже в 2021 году появилась новая строительная специальность.
Анастасия Свирская вместе с дочерью Дарьей приехала из Солигорска, чтобы осуществить детскую мечту девушки – стать парикмахером. Они с волнением проверяют списки зачисленных абитуриентов и радуются, когда находят на стенде нужную фамилию. А это значит – еще на шаг ближе к мечте.
Анастасия Свирская:
Дарья Свирская:
Выбор специальности – важный этап в жизни. И сейчас многие понимают ценность профессионально-технического и среднего специального образования. Оно обеспечивает подготовку рабочих и специалистов, которые востребованы на современном рынке труда.
Так, в Молодечненском колледже готовят учащихся почти по 30 квалификациям. Наиболее востребованы у молодежи профессии повара, официанта и продавца.
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Новости Беларуси. В столичном регионе завершается вступительная кампания. 1 700 абитуриентов зачислены в 12 колледжей Минской области, сообщили в программе...
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