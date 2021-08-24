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Участник АрМИ-2021: интересно, такой дух спортивный. Проверяются абсолютно все навыки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Армейские международные игры проходят в 11 странах. При этом три этапа военной олимпиады принимает Беларусь: «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и «Уверенный прием», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди тех, кто проверит свое мастерство на белорусской земле, снайперы, подразделения спецназа и связисты. За призы армейской олимпиады будут состязаться более 400 военнослужащих из 17 стран. «Снайперский рубеж» собирает снайперов из лучших армий мира. Состязания проходят в индивидуальном и командном зачетах. По первым результатам в лидерах сборные Беларуси, России и Китая.
Иван Щербаков, участник Международных армейских игр – 2021 (Россия):
Махведин Муабатов, участник Международных армейских игр – 2021 (Таджикистан):
Комплекс упражнений для военных профессионалов рассчитан на различные тактические особенности. В том числе, стрельба в движении и в ночное время. Каждый год программа соревнований подстраивается под вызовы времени. Так, упражнение «Чехарда» заставляет стрелков поражать мишени на различной дальности – от 300 до 800 метров. По словам снайперов, дождь – не помеха четкому выстрелу.
Юрий Бурнышев, главный судья конкурса «Снайперский рубеж»:
Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России:
На полигоне под Брестом также свои лучшие навыки демонстрируют силы специальных операций. Уровень подготовки спецназа оценят в ходе этапов «Штурм», «Встреча», «Лучшая очередь» и «Активная оборона».
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Новости Беларуси. Армейские международные игры проходят в 11 странах. При этом три этапа военной олимпиады принимает Беларусь: «Снайперский рубеж», «Полярная...
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