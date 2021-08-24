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Два брата сделали поддельный kufar.by и кинули белорусов на 23 тысячи рублей
Источник материала: Партизан
А собирались нарастить свой преступный доход до 42 тысяч рублей.
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После этого братья предлагали продавцам вводить на лжесайт реквизиты банковских карточек. После чего похищали чужие деньги.
- Всего обвиняемые пытались похитить более 42 тысяч рублей у 120 граждан. Реально им удалось завладеть средствами 77 потерпевших на сумму свыше 23 тысяч рублей, сообщает прокуратура.
Известно, что братья уже возместили причиненный ущерб в полном объеме. Впрочем, уголовное дело заведено: часть 1 статьи 14 и часть 4 статьи 212 УК Беларуси - «Покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» - грозит до 12 лет тюрьмы.
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А собирались нарастить свой преступный доход до 42 тысяч рублей.
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