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Пометили: Порошенко облили зеленкой в Киеве

24.08.2021 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве, инцидент попал на видео.

Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, в тот момент, когда экс-глава государства направлялся в правительство, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.



Напомним, в числе облитых зеленкой украинских политиков - бывший премьер Арсений Яценюк, экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СНБО Александр Турчинов, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

В общем, неплохая компания
 
 
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Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве, инцидент попал на видео.
 
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