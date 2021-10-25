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Собака, которая боится ветеринаров, отказалась идти к врачу и рассмешила Сеть. Только посмотрите, как она упирается!
Источник материала: ОНТ
Многие животные очень боятся ветеринаров и делают все, чтобы не оказаться у них в кабинете. Золотистый ретривер Чемпион также не любит врачей. Его попытки спрятаться от медиков попали на видео,
На кадрах видно, как пес сидит в машине и прячется под сиденьем. Когда собаку попытались вытянуть из авто, она не сдвинулась с места. Упрямство Чемпиона рассмешило пользователей Сети.
ФОТО: freepik
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Собака, которая боится ветеринаров, отказалась идти к врачу и рассмешила Сеть. Только посмотрите, как она упирается!
Многие животные очень боятся ветеринаров и делают все, чтобы не оказаться у них в кабинете. Золотистый ретривер Чемпион также не любит врачей. Его попытки...
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