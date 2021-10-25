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Литовский правозащитник рассказал, зачем ЕС начал гибридную войну против Беларуси

25.10.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сместить власть в Беларуси и приватизировать всю государственную собственность. Литовский правозащитник рассказал о мотивах Литвы и других европейских государств, развязавших в отношении нашей страны гибридную войну.

Это делали для того, чтобы поправить собственное материальное положение через приход в Беларусь удобного для ЕС управленца. Того, кто продвинул бы идею, что лишь приватизация позволит предприятиям успешно функционировать. Критикуя белорусскую власть, Литва маскирует истинную цель агрессии. На деле в этой стране, как и во многих других государствах ЕС, не до интересов народа: демократия – это миф.   

Также правозащитник возмутился расистским подходом Литвы в отборе беженцев – арабов они не принимают, но принимают беглых белорусских оппозиционеров. Естественно, делают это в своих интересах. Но об этом, как и о насилии над мигрантами, репрессиях в отношении журналистов и реабилитации нацистов, Евросоюз молчит. Хотя литовские власти уже только за это заслуживают международного суда.   

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Сместить власть в Беларуси и приватизировать всю государственную собственность. Литовский правозащитник рассказал о мотивах Литвы и других европейских...
 
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