|
Дмитрий Корзюк назначен на должность заместителя министра внутренних дел
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал указ о назначении полковника милиции Дмитрия Корзюка заместителем министра внутренних дел,
До настоящего времени Дмитрий Корзюк занимал пост начальника главного управления Государственной автомобильной инспекции.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал указ о назначении полковника милиции Дмитрия Корзюка заместителем министра внутренних дел, сообщили в пресс-службе Президента. До...
|
Архив (Разное)