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Дмитрий Корзюк назначен на должность заместителя министра внутренних дел

25.10.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Корзюк назначен на должность заместителя министра внутренних дел

Александр Лукашенко подписал указ о назначении полковника милиции Дмитрия Корзюка заместителем министра внутренних дел, сообщили в пресс-службе Президента.

До настоящего времени Дмитрий Корзюк занимал пост начальника главного управления Государственной автомобильной инспекции.

ФОТО: БЕЛТА

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Александр Лукашенко подписал указ о назначении полковника милиции Дмитрия Корзюка заместителем министра внутренних дел, сообщили в пресс-службе Президента. До...
 
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