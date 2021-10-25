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Замначальника Витебского УМЧС погиб на пожаре в Лиозно
Источник материала: ОНТ
Масштабный пожар произошел на Лиозненском льнозаводе. В ходе ликвидации возгорания погиб замначальника Витебского управления МЧС Андрей Мозоль,
На заводе загорелась шаха льнотресты – склад, где хранится, как правило, не менее полутысячи тонн сельхозкультуры. Площадь пожара – более 3-х тысяч квадратных метров. Для тушения задействовали 14 единиц техники.
Во время тушения замначальника Витебского управления МЧС Андрей Мозоль почувствовал себя плохо. Медики прибывшей скорой оказали ему экстренную помощь, однако сотрудник МЧС скончался.
ФОТО: Витебское областное УМЧС
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Масштабный пожар произошел на Лиозненском льнозаводе. В ходе ликвидации возгорания погиб замначальника Витебского управления МЧС Андрей Мозоль, сообщили в...
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