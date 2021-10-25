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Замначальника Витебского УМЧС погиб на пожаре в Лиозно

25.10.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Замначальника Витебского УМЧС погиб на пожаре в Лиозно

Масштабный пожар произошел на Лиозненском льнозаводе. В ходе ликвидации возгорания погиб замначальника Витебского управления МЧС Андрей Мозоль, сообщили в ведомстве. 

На заводе загорелась шаха льнотресты – склад, где хранится, как правило, не менее полутысячи тонн сельхозкультуры. Площадь пожара – более 3-х тысяч квадратных метров. Для тушения задействовали 14 единиц техники. 

Во время тушения замначальника Витебского управления МЧС Андрей Мозоль почувствовал себя плохо. Медики прибывшей скорой оказали ему экстренную помощь, однако сотрудник МЧС скончался. 

ФОТО:  Витебское областное УМЧС 

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Масштабный пожар произошел на Лиозненском льнозаводе. В ходе ликвидации возгорания погиб замначальника Витебского управления МЧС Андрей Мозоль, сообщили в...
 
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