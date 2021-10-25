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Стали известны соперники белорусских гандбольных клубов в 1/16 финала Кубка ЕГФ
Источник материала: ОНТ
Женский гандбольный клуб «Берестье» в третьем раунде Кубка ЕГФ сыграет с итальянским «Бриксеном». Первая игра пройдет в Беларуси в середине ноября.
В мужском турнире остался один представитель нашей страны – минский СКА. Команде Игоря Папруги в соперники достался турецкий «Бешикташ». Первый матч пройдет в Стамбуле 27 или 28 ноября, ответный поединок намечен через неделю в Минске. Напомним, армейцы в предыдущем раунде прошли исландский «Хабнарфьордюр», а «Бешикташ» был сильнее израильского «Холона».
ФОТО: pixabay.com
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Женский гандбольный клуб «Берестье» в третьем раунде Кубка ЕГФ сыграет с итальянским «Бриксеном». Первая игра пройдет в Беларуси в середине ноября. В мужском...
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