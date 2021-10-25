Источник материала: ОНТ

Люди доведены до отчаяния в Украине. В Житомире протестующие взяли штурмом здание горгаза.

Митинг начался ещё утром. После того, как руководство компании отказалось выйти к людям, демонстранты решили прорваться в здание – они направились в кабинет главы «Житомиргаза». Эта встреча сопровождалась потасовкой и требованиями не увеличивать и без того высокие тарифы на газ. Чуть ранее компания заявила, что повысит цены в 2,5 раза.

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