|
В Житомире протестующие взяли штурмом здание горгаза
Источник материала: ОНТ
Люди доведены до отчаяния в Украине. В Житомире протестующие взяли штурмом здание горгаза.
Митинг начался ещё утром. После того, как руководство компании отказалось выйти к людям, демонстранты решили прорваться в здание – они направились в кабинет главы «Житомиргаза». Эта встреча сопровождалась потасовкой и требованиями не увеличивать и без того высокие тарифы на газ. Чуть ранее компания заявила, что повысит цены в 2,5 раза.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди доведены до отчаяния в Украине. В Житомире протестующие взяли штурмом здание горгаза. Митинг начался ещё утром. После того, как руководство компании...
|
Архив (Разное)