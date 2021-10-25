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В Житомире протестующие взяли штурмом здание горгаза

25.10.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Житомире протестующие взяли штурмом здание горгаза

Люди доведены до отчаяния в Украине. В Житомире протестующие взяли штурмом здание горгаза. 

Митинг начался ещё утром. После того, как руководство компании отказалось выйти к людям, демонстранты решили прорваться в здание – они направились в кабинет главы «Житомиргаза». Эта встреча сопровождалась потасовкой и требованиями не увеличивать и без того высокие тарифы на газ. Чуть ранее компания заявила, что повысит цены в 2,5 раза. 

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Люди доведены до отчаяния в Украине. В Житомире протестующие взяли штурмом здание горгаза.  Митинг начался ещё утром. После того, как руководство компании...
 
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