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Взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах
Источник материала: ОНТ
Взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах. ЧП произошло в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного панельного дома.
Спасатели работают на месте. Видео происшествия попало на любительские камеры.
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах. ЧП произошло в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного панельного дома. Спасатели работают на месте. Видео...
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