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Число иностранцев, которые хотят получить высшее образование в Беларуси, увеличивается

25.10.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Число иностранцев, которые хотят получить высшее образование в Беларуси, увеличивается

 Высшее образование, получить которое стремятся как белорусские, так и зарубежные абитуриенты. В Минске обсудили перспективы и конкурентоспособность «белорусских дипломов».

БГУ, БНТУ, медицинский. Ведущие вузы уже много лет в топе высших учебных заведений мира. Несмотря на пандемию, поток иностранцев, которые хотят получить знания в Беларуси, увеличивается. Положительная динамика несколько лет. Сегодня в вузах страны, в том числе на подготовительных факультетах, занимаются порядка 27 тысяч человек. Обучение для них платное. Это возможность зарабатывать и вкладывать средства в развитие сферы, улучшение материальной базы и поддержку одарённой молодёжи.   

Качеству образовательных услуг особое внимание на всех ступенях. Разнообразная программа довузовской подготовки. Современные лаборатории, учебные базы, материалы, которые используются для обучения, помогают определиться с будущей профессией. Белорусские школьники ежегодно занимают призовые места на конкурсах и олимпиадах международного уровня.  

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Теги: Минск
 
 
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 Высшее образование, получить которое стремятся как белорусские, так и зарубежные абитуриенты. В Минске обсудили перспективы и конкурентоспособность...
 
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