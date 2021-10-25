Число иностранцев, которые хотят получить высшее образование в Беларуси, увеличивается

Источник материала: ОНТ

Высшее образование, получить которое стремятся как белорусские, так и зарубежные абитуриенты. В Минске обсудили перспективы и конкурентоспособность «белорусских дипломов».

БГУ, БНТУ, медицинский. Ведущие вузы уже много лет в топе высших учебных заведений мира. Несмотря на пандемию, поток иностранцев, которые хотят получить знания в Беларуси, увеличивается. Положительная динамика несколько лет. Сегодня в вузах страны, в том числе на подготовительных факультетах, занимаются порядка 27 тысяч человек. Обучение для них платное. Это возможность зарабатывать и вкладывать средства в развитие сферы, улучшение материальной базы и поддержку одарённой молодёжи.

Качеству образовательных услуг особое внимание на всех ступенях. Разнообразная программа довузовской подготовки. Современные лаборатории, учебные базы, материалы, которые используются для обучения, помогают определиться с будущей профессией. Белорусские школьники ежегодно занимают призовые места на конкурсах и олимпиадах международного уровня.

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