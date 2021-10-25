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Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Минске
Источник материала: БелТА
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня в 16.30. Водитель автомобиля "Форд" 2003 года рождения двигался по ул.Рафиева со стороны ул.Есенина в направлении ул.Слободской. Рядом с домом №78 по ул.Рафиева автомобиль совершил наезд на женщину 1954 года рождения. Она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина доставлена в медицинское учреждение для осмотра. По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходному переходу в условиях как недостаточной видимости, так и яркого солнца водителям следует выбирать такую скорость, при которой он сможет при необходимости пропустить пешехода.-0-
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Авария произошла сегодня в 16.30. Водитель автомобиля "Форд" 2003 года рождения двигался по ул.Рафиева со стороны ул.Есенина в направлении ул.Слободской. Рядом с домом...
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