Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Минске

Источник материала: БелТА

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня в 16.30. Водитель автомобиля "Форд" 2003 года рождения двигался по ул.Рафиева со стороны ул.Есенина в направлении ул.Слободской. Рядом с домом №78 по ул.Рафиева автомобиль совершил наезд на женщину 1954 года рождения. Она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина доставлена в медицинское учреждение для осмотра. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходному переходу в условиях как недостаточной видимости, так и яркого солнца водителям следует выбирать такую скорость, при которой он сможет при необходимости пропустить пешехода.-0-