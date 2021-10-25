Администратор минского интернет-магазина присваивал выручку и проигрывал ее в казино

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Его обязанностью было копить, а он с точностью до наоборот решил тратить. Администратор одного столичного интернет-магазина попался на преступлении, уже возбуждено уголовное дело. Руководство маркета написало заявление в милицию после того, как обнаружило недостачу. Оперативники выяснили, что за пропажей денег стоит 30-летний специалист - именно в его обязанности входил сбор выручки у курьеров, доставляющих клиентам продукцию. Оказалось, что присвоенную выручку он проиграл в казино.