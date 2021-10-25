|
Администратор минского интернет-магазина присваивал выручку и проигрывал ее в казино
Источник материала: БT
Его обязанностью было копить, а он с точностью до наоборот решил тратить. Администратор одного столичного интернет-магазина попался на преступлении, уже возбуждено уголовное дело. Руководство маркета написало заявление в милицию после того, как обнаружило недостачу. Оперативники выяснили, что за пропажей денег стоит 30-летний специалист - именно в его обязанности входил сбор выручки у курьеров, доставляющих клиентам продукцию. Оказалось, что присвоенную выручку он проиграл в казино.
Другие новости проекта:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его обязанностью было копить, а он с точностью до наоборот решил тратить. Администратор одного столичного интернет-магазина попался на преступлении, уже...
|
Архив (Разное)