СК проводит проверку по факту смерти сотрудника МЧС на пожаре в Лиозно

Источник материала: БелТА

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти сотрудника МЧС на пожаре в Лиозно, сообщили БЕЛТА в СК.

Днем 25 октября поступило сообщение о пожаре на складе ОАО "Лиозненский льнозавод" в городском поселке Лиозно. Сотрудники МЧС продолжают его ликвидировать. После завершения работы спасателей и обеспечения мер безопасности к осмотру места происшествия приступит следственно-оперативная группа. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, изымают необходимую документацию. Также проводится проверка по факту смерти заместителя начальника Витебского областного управления МЧС Андрея Мозоля, который погиб на месте происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственное управление УСК по Витебской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.304 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб чужому имуществу в крупном размере) УК.-0-