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СК проводит проверку по факту смерти сотрудника МЧС на пожаре в Лиозно
Источник материала: БелТА
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти сотрудника МЧС на пожаре в Лиозно, сообщили БЕЛТА в СК.
Днем 25 октября поступило сообщение
Следственное управление УСК по Витебской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.304 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб чужому имуществу в крупном размере) УК.-0-
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Днем 25 октября поступило сообщение о пожаре на складе ОАО "Лиозненский льнозавод" в городском поселке Лиозно. Сотрудники МЧС продолжают его ликвидировать. После...
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