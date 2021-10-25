﻿ Равенство в «диктатуре», отмена штрафов за отсутствие масок и правда, на которую глупо обижаться. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура. 21.by
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Равенство в «диктатуре», отмена штрафов за отсутствие масок и правда, на которую глупо обижаться. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура

25.10.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Равенство в «диктатуре», отмена штрафов за отсутствие масок и правда, на которую глупо обижаться. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура

В новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»:

  • штрафы за отсутствие масок и обязательная принудительная вакцинация – быть или не быть; 
  • запрос на социальную справедливость и почему в «диктатуре» все равнее, чем в «демократиях»; 
  • о том, почему решения Главного должны исполняться мгновенно; 
  • что говорил Александр Лукашенко о фейках от оппозиции, зарплатах и инфляции; 
  • на какую правду обижаться глупо.



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В новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»: штрафы за отсутствие масок и обязательная принудительная вакцинация...
 
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