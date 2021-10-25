Равенство в «диктатуре», отмена штрафов за отсутствие масок и правда, на которую глупо обижаться. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура

Источник материала: ОНТ

В новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»:

штрафы за отсутствие масок и обязательная принудительная вакцинация – быть или не быть;

запрос на социальную справедливость и почему в «диктатуре» все равнее, чем в «демократиях»;

о том, почему решения Главного должны исполняться мгновенно;

что говорил Александр Лукашенко о фейках от оппозиции, зарплатах и инфляции;