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Равенство в «диктатуре», отмена штрафов за отсутствие масок и правда, на которую глупо обижаться. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура
Источник материала: ОНТ
В новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»:
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Равенство в «диктатуре», отмена штрафов за отсутствие масок и правда, на которую глупо обижаться. Новый выпуск «Пропаганды» Игоря Тура
В новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»: штрафы за отсутствие масок и обязательная принудительная вакцинация...
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