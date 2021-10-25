Социальная швейная мастерская появилась в агрогородке Лобановка Могилевской области: здесь можно учиться и зарабатывать

Источник материала: ОНТ

Учиться и зарабатывать. Социальная швейная мастерская появилась в агрогородке Лобановка Могилевской области. Пять рабочих мест, оборудованных современной техникой, – результат школьной инициативы. Стартап выиграл в конкурсе и получил финансирование. Теперь на прибыль от него могут рассчитывать и взрослые, и дети.

Под чутким руководством педагога Алина Прудникова делает ровные стежки на ткани. Уроки труда семиклассница ждет с нетерпением. Постигать азы швейного мастерства – дело увлекательное. Уже научилась шить фартук и салфетки. И составила планы на будущее.

Возможность не только научиться, но еще и зарабатывать у подростков агрогородка Лобановка появилась недавно. Местная школа участвовала в конкурсе сельских проектов по улучшению занятости на селе, победила. Получили финансирование, теперь здесь собственная швейная мастерская. Что важно – с приставкой «социальная».

Навыки и техника позволяет заработать во время каникул. Летом, например, уже выполняли заказы на комплекты постельного белья и полотенца для детских садов района. Вознаграждение не только моральное – каждая швея получила 100 рублей за неделю.

Хотя не все далось легко и сразу, но результат – стимул не сдаваться, а приложить максимум усилий для развития. В социальной швейной мастерской, которую, кстати, с удовольствием посещают и мальчики, навыки получают не только на уроках трудового обучения. Любой желающий может прийти на мастер-класс по швейному делу, и среди таких новичков немало педагогов школы.

Социальная швейная мастерская – это уже не первый инвестпроект, реализованный в Лобановской школе. Благодаря инициативе и креативности получили финансирование на модернизацию столярной мастерской, заложили сад-питомник, освоили технологии изготовления кожгалантереи.

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