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Без дождей и до +12°C. Прогноз погоды на 26 октября

25.10.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Без дождей и до +12°C. Прогноз погоды на 26 октября

Завершение месяца ожидается по-осеннему комфортным. Дождей будет немного, а температурный фон во второй половине недели на 4-7°C превысит климатическую норму, что соответствует показателям начала октября. А это значит, что предзимье, которое обычно наступает в это время года, отменяется. 

26 октября погодные условия определит обширный погожий антициклон с центром над Украиной. В результате облаков будет немного, сухо, но продолжат поступать прохладные воздушные массы с северо-запада Европы. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет падать.

Утром по юго-востоку температура опустится до -1°C. На остальной территории страны преимущественно около 0°C. Лишь по западу на 1-2°C выше. И с учетом влажности и ветра по ощущениям будет немного прохладнее. К середине дня от +6°C по северо-востоку до +12°C по юго-западу. В столице ожидается +7°C. К вечеру от +3°C по Витебской области до +6°C по Брестской.  

В среду погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по северной половине страны скажется влияние более влажных воздушных масс с Балтийского моря. И там пройдут кратковременные дожди. На остальной территории без осадков. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью от -2°C по востоку до +6°C по западу, днем +8…+14°C. 

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Завершение месяца ожидается по-осеннему комфортным. Дождей будет немного, а температурный фон во второй половине недели на 4-7°C превысит климатическую норму, что...
 
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