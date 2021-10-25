Ученые назвали месяцы, в которые рождаются самые красивые люди в мире

Источник материала: ОНТ

Исследователи из США выяснили, в какие месяцы на свет появляются самые привлекательные люди в мире. Выводы ученые сделали на основании рейтинга красивых и сексуальных селебрити, который составил сайт Ranker .

Первое место – апрель. В этом месяце родились 60 знаменитостей. Среди них – Эмма Уотсон, Галь Гадот, Майкл Фассбендер.

На втором месте август. В этом месяце на свет появилась 51 знаменитость. Например, Холли Берри, Крис Хемсворт, Блейк Лайвли.

Третье место отведено февралю, в котором родились 49 знаменитостей, включая Рианну и Тома Хиддлстона.

ФОТО: Instagram / badgalriri

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