Стали известны соперники «Гомеля» по третьему раунду Континентального кубка

Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб «Гомель» узнал соперников по третьему раунду Континентального кубка.

Наша команда сыграет в квартете F вместе с британским «Шеффилдом», датским «Ольборгом» и латвийским «Олимпом». Матчи пройдут в Дании с 19 по 21 ноября. Две лучшие команды группы выйдут в финальный раунд Континентального кубка.

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