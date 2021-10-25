|
Стали известны соперники «Гомеля» по третьему раунду Континентального кубка
Источник материала: ОНТ
Хоккейный клуб «Гомель» узнал соперников по третьему раунду Континентального кубка.
Наша команда сыграет в квартете F вместе с британским «Шеффилдом», датским «Ольборгом» и латвийским «Олимпом». Матчи пройдут в Дании с 19 по 21 ноября. Две лучшие команды группы выйдут в финальный раунд Континентального кубка.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейный клуб «Гомель» узнал соперников по третьему раунду Континентального кубка. Наша команда сыграет в квартете F вместе с британским «Шеффилдом», датским...
|
Архив (Разное)