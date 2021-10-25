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Два легковых автомобиля столкнулись на выезде из Минска
Источник материала: БелТА
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выезде из Минска столкнулись два легковых автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Происшествие случилось около 19.40. Двадцатилетний водитель автомобиля "Ниссан" двигался по Смиловичскому тракту со стороны ул.Селицкого в направлении поселка Сосны по третьей полосе. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем "Форд". От удара "Ниссан" выехал за пределы проезжей части, "Форд" врезался в разделительное ограждение.
Водитель автомобиля "Форд" получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания помощи. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция напоминает: водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.-0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Происшествие случилось около 19.40. Двадцатилетний водитель автомобиля "Ниссан" двигался по Смиловичскому тракту со стороны ул.Селицкого в направлении поселка...
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