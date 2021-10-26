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Наталия Орейро получила российское гражданство
Источник материала: ОНТ
Президент России Владимир Путин присвоил певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну российское гражданство. Указ
Мировую славу Наталии Орейро принесла ее роль в аргентинском сериале «Дикий ангел».
ФОТО: instagram / nataliaoreirosoy
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Президент России Владимир Путин присвоил певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну российское гражданство. Указ опубликован на портале официальных правовых...
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