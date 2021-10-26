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Наталия Орейро получила российское гражданство

26.10.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталия Орейро получила российское гражданство

Президент России Владимир Путин присвоил певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну российское гражданство. Указ опубликован на портале официальных правовых актов.

Мировую славу Наталии Орейро принесла ее роль в аргентинском сериале «Дикий ангел». 

ФОТО: instagram / nataliaoreirosoy


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Президент России Владимир Путин присвоил певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну российское гражданство. Указ опубликован на портале официальных правовых...
 
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