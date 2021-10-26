«Белоруснефти» – 55 лет. Как добывают белорусское черное золото?

Источник материала: ОНТ

В этом году «Белоруснефть» отмечает свой юбилей – 55 лет. Больше полувека коллектив компании, а это уже 27 тысяч человек на трёх континентах мира, стал ярким примером трудолюбия, профессионализма и преданности своему делу. Одна из важных профессий в нефтяной промышленности – моторист цементировочного агрегата. Что это за работа и сложно ли добывать белорусское черное золото?





Рабочий день Владимира Буслова стабильно начинается не позднее 6 утра. Проверка техники, контроль установок и сбор данных с устья скважины. Несмотря на четкость и понятность обязанностей, работа самая ответственная из всех на площадке. Поломка или выход из строя одной из машин может привести к остановке процесса или, в худшем варианте, к взрыву.

Владимир Буслов, моторист цементировочного агрегата Тампонажного управления компании «Белоруснефть»: «Наше подразделение занимается гидроразрывом пластов. Состав, мы его называем флотом, это большое количество единиц техники. Может варьироваться в зависимости от задач. Одна из единиц – станция контроля управления. Служит для сбора всей информации и для управления флотом. Я здесь работаю оператором, управляю насосными установками».

В этой сфере Владимир работает более 10 лет. За это время технологии по добыче нефти изменились уже несколько раз. Именно поэтому, несмотря на опыт, работникам этой отрасли приходится постоянно обучаться и быть в курсе всех нововведений.

Владимир Буслов, моторист цементировочного агрегата Тампонажного управления компании «Белоруснефть»: «Сейчас мы находимся возле насосной установки. Служит она при гидроразрыве, для закачки жидкости в скважину».

Сейчас в Беларуси открыто 93 месторождения углеводородов, и все они расположены в пределах Припятского прогиба. В разработке находятся 64 нефтяных месторождения и 135 залежей. Сейчас технологии позволяют добывать так называемую трудную нефть. Для того, чтобы углеводороды могли выходить наружу, и производят гидравлический разрыв пласта. Это процесс, при котором порода разрушается, благодаря чему потоки углеводородов выходят наружу. Американскую технологию адаптировали под наш регион. И активно развивают это направление. Метод позволяет ускорить процесс и получить максимальный результат в различных коллекторах.

Владимир Буслов, моторист цементировочного агрегата Тампонажного управления компании «Белоруснефть»: «Сейчас идет замыв приборов ПГР, который нам задаст направление для гидроразрыва. Вот работают 2 насосные установки. Как можно заметить, процесс ГРП – это совместная работа многих подразделений "Белоруснефти". И залог успеха именно в слаженности этой работы и профессионализме людей, которые здесь участвуют».

Сегодня белорусские нефтяники разрабатывают месторождения, которые раньше считались недоступными или нерентабельными. Компания не стоит на месте и с каждым годом совершенствует технологии работы. И все эти достижения невозможны без команды высококлассных специалистов, работающих в «Белоруснефти».

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