|
«Белоруснефти» – 55 лет. Как добывают белорусское черное золото?
Источник материала: ОНТ
В этом году «Белоруснефть» отмечает свой юбилей – 55 лет. Больше полувека коллектив компании, а это уже 27 тысяч человек на трёх континентах мира, стал ярким примером трудолюбия, профессионализма и преданности своему делу. Одна из важных профессий в нефтяной промышленности – моторист цементировочного агрегата. Что это за работа и сложно ли добывать белорусское черное золото?
Рабочий день Владимира Буслова стабильно начинается не позднее 6 утра. Проверка техники, контроль установок и сбор данных с устья скважины. Несмотря на четкость и понятность обязанностей, работа самая ответственная из всех на площадке. Поломка или выход из строя одной из машин может привести к остановке процесса или, в худшем варианте, к взрыву.
В этой сфере Владимир работает более 10 лет. За это время технологии по добыче нефти изменились уже несколько раз. Именно поэтому, несмотря на опыт, работникам этой отрасли приходится постоянно обучаться и быть в курсе всех нововведений.
Сейчас в Беларуси открыто 93 месторождения углеводородов, и все они расположены в пределах Припятского прогиба. В разработке находятся 64 нефтяных месторождения и 135 залежей. Сейчас технологии позволяют добывать так называемую трудную нефть. Для того, чтобы углеводороды могли выходить наружу, и производят гидравлический разрыв пласта. Это процесс, при котором порода разрушается, благодаря чему потоки углеводородов выходят наружу. Американскую технологию адаптировали под наш регион. И активно развивают это направление. Метод позволяет ускорить процесс и получить максимальный результат в различных коллекторах.
Сегодня белорусские нефтяники разрабатывают месторождения, которые раньше считались недоступными или нерентабельными. Компания не стоит на месте и с каждым годом совершенствует технологии работы. И все эти достижения невозможны без команды высококлассных специалистов, работающих в «Белоруснефти».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году «Белоруснефть» отмечает свой юбилей – 55 лет. Больше полувека коллектив компании, а это уже 27 тысяч человек на трёх континентах мира, стал ярким примером...
|
Архив (Разное)