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Мужчина устроил дома тренировку и прославился в Сети благодаря своим близким. Вот что они сделали
Источник материала: ОНТ
Пользователь Instagram под ником shayankaffash опубликовал на своей странице видео, на котором тренировка его отца превратилась в танец живота.
На кадрах видно, как мужчина устроил тренировку дома, занимаясь на специальном тренажере. Глава семьи расположился перед телевизором. Спустя некоторое время его жена, ни о чем не предупреждая, надела на бедра мужа восточный платок. Сын снимал происходящее на видео, которое сопровождается подходящей музыкой.
Задумка мамы и сына удалась – тренировка отца стала выглядеть как танец. Видео развеселило пользователей соцсети.
ФОТО: depositphotos
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Пользователь Instagram под ником shayankaffash опубликовал на своей странице видео, на котором тренировка его отца превратилась в танец живота. На кадрах видно, как мужчина...
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