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Мужчина устроил дома тренировку и прославился в Сети благодаря своим близким. Вот что они сделали

26.10.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина устроил дома тренировку и прославился в Сети благодаря своим близким. Вот что они сделали

Пользователь Instagram под ником shayankaffash опубликовал на своей странице видео, на котором тренировка его отца превратилась в танец живота. 

На кадрах видно, как мужчина устроил тренировку дома, занимаясь на специальном тренажере. Глава семьи расположился перед телевизором. Спустя некоторое время его жена, ни о чем не предупреждая, надела на бедра мужа восточный платок. Сын снимал происходящее на видео, которое сопровождается подходящей музыкой. 

Задумка мамы и сына удалась – тренировка отца стала выглядеть как танец. Видео развеселило пользователей соцсети. 


ФОТО: depositphotos

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Пользователь Instagram под ником shayankaffash опубликовал на своей странице видео, на котором тренировка его отца превратилась в танец живота.  На кадрах видно, как мужчина...
 
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