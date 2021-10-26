Мужчина устроил дома тренировку и прославился в Сети благодаря своим близким. Вот что они сделали

Источник материала: ОНТ

Пользователь Instagram под ником shayankaffash опубликовал на своей странице видео, на котором тренировка его отца превратилась в танец живота.

На кадрах видно, как мужчина устроил тренировку дома, занимаясь на специальном тренажере. Глава семьи расположился перед телевизором. Спустя некоторое время его жена, ни о чем не предупреждая, надела на бедра мужа восточный платок. Сын снимал происходящее на видео, которое сопровождается подходящей музыкой.

Задумка мамы и сына удалась – тренировка отца стала выглядеть как танец. Видео развеселило пользователей соцсети.





ФОТО: depositphotos

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