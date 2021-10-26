Сборник «Максім Багдановіч. Выбраныя творы» презентовали в Минске

Источник материала: ОНТ

Книга, которая должна быть в каждом белорусском доме. Сборник «Максім Багдановіч. Выбраныя творы» презентовали сегодня. Это издание к 130-летию со дня рождения песняра в Год народного единства открывает новую серию «Народная бібліятэка». Что в переплёте – результат онлайн-опроса читательской аудитории.



«Праглядзіце гэты томік…» – писал классик. Он родом из города, чьи силуэты «считываются» сразу. Минск Богдановича – на обложке. На фронтисписе книги, рядом с титулом – образ, знакомый с детства. Поэт всех возрастов. Один из самых любимых.

Ирина Мышковец, научный сотрудник Литературного музея Максима Богдановича: «Выкадроўка з групавога здымка, дзе Максім зняты з супрацоўнікамі яраслаўскай газеты “Голос”. Здымак датуецца 1915-1916 годам. Арыгінал не захаваўся. Знік пад час Другой сусветнай вайны. Па ўспамінах сваякоў, менавіта гэты партрэт атрымаў Адам Багдановіч з Мінска. Бо ён перадаваў здымкі з такой умовай, што для яго будуць фотакопіі».

Оба варианта снимка опубликованы в первом полном собрании произведений Богдановича 1927 и 1928 годов. Песняр крупным планом – растиражирован по миру. Тысячу экземпляров книги-подарка отпечатали в Борисове – ныне культурной столице страны.

Автор одинокой «кніжкі выбраных вершаў». И эта классика «не выпадает» из мейнстрима, по-прежнему вызывает небывалый интерес. «Вянок вянкоў» – так назвали первый раздел сборника, в котором «Маладзік», «Красавік», «Пярсцёнак», «Шыпшына», «Палынь-трава». Из невышедшего при жизни.

Больше 250 страниц. Здесь и поэзия, и проза, и переводы, сделанные Богдановичем. Литератор-экспериментатор ввёл в беллит и сегодня экзотические стихотворные формы: рубаи, танку, верлибр. Министерство информации поддержало «глобальную инициативу».

Виктор Шнип, главный редактор издательства «Мастацкая літаратура»: «Па апытанні аказалася, што амаль усе творы Максіма Багдановіча ведаюць нашы чытачы, беларусы. І яны ўсе амаль што любімыя. Ну, зразумела, мы такі рэйтынг не праводзілі спецыяльна, але атрымалася, што на першым месцы “Слуцкія ткачыхі”, потым “Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі…”, і “Вераніка”. Працяг гэтай “Народнай бібліятэкі” – па творах Янкі Купалы. 2-томнік ужо здадзены ў друкарню. Будзе рыхтавацца 2-томнік Якуба Коласа».

Максим Танк как-то сказал, что его тёзка Богданович сразу «пісаў выбранае». Он прожил 25 лет и в вечности остаётся «одним из самым любимых» народом поэтов. Этот томик «думак шчырых і чуцця», несомненно, займёт своё – видное – место на полке.

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