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Сборник «Максім Багдановіч. Выбраныя творы» презентовали в Минске
Источник материала: ОНТ
Книга, которая должна быть в каждом белорусском доме. Сборник «Максім Багдановіч. Выбраныя творы» презентовали сегодня. Это издание к 130-летию со дня рождения песняра в Год народного единства открывает новую серию «Народная бібліятэка». Что в переплёте – результат онлайн-опроса читательской аудитории.
«Праглядзіце гэты томік…» – писал классик. Он родом из города, чьи силуэты «считываются» сразу. Минск Богдановича – на обложке. На фронтисписе книги, рядом с титулом – образ, знакомый с детства. Поэт всех возрастов. Один из самых любимых.
Оба варианта снимка опубликованы в первом полном собрании произведений Богдановича 1927 и 1928 годов. Песняр крупным планом – растиражирован по миру. Тысячу экземпляров книги-подарка отпечатали в Борисове – ныне культурной столице страны.
Автор одинокой «кніжкі выбраных вершаў». И эта классика «не выпадает» из мейнстрима, по-прежнему вызывает небывалый интерес. «Вянок вянкоў» – так назвали первый раздел сборника, в котором «Маладзік», «Красавік», «Пярсцёнак», «Шыпшына», «Палынь-трава». Из невышедшего при жизни.
Больше 250 страниц. Здесь и поэзия, и проза, и переводы, сделанные Богдановичем. Литератор-экспериментатор ввёл в беллит и сегодня экзотические стихотворные формы: рубаи, танку, верлибр. Министерство информации поддержало «глобальную инициативу».
Максим Танк как-то сказал, что его тёзка Богданович сразу «пісаў выбранае». Он прожил 25 лет и в вечности остаётся «одним из самым любимых» народом поэтов. Этот томик «думак шчырых і чуцця», несомненно, займёт своё – видное – место на полке.
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Книга, которая должна быть в каждом белорусском доме. Сборник «Максім Багдановіч. Выбраныя творы» презентовали сегодня. Это издание к 130-летию со дня рождения...
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