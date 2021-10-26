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Сонный мопс стал звездой соцсетей и покорил всех своим забавным видом. Это видео рассмешит вас до слез!

26.10.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сонный мопс стал звездой соцсетей и покорил всех своим забавным видом. Это видео рассмешит вас до слез!

Не только люди, но и животные могут с трудом просыпаться и чувствовать себя разбитыми. Например, мопс по кличке Макаронина, который попал на видео. 

На кадрах хозяин пса поднимает его с лежанки, чтобы разбудить. Собака тут же падает обратно и продолжает сладко спать. Видео посмотрели свыше 8 млн раз. Пользователи Сети от души посмеялись над сонным мопсом. 

ФОТО: pixabay

 

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Не только люди, но и животные могут с трудом просыпаться и чувствовать себя разбитыми. Например, мопс по кличке Макаронина, который попал на видео.  На кадрах хозяин...
 
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