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Более 50 деятелей различных сфер удостоены госнаград и Благодарности Президента Беларуси

26.10.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 50 деятелей различных сфер удостоены госнаград и Благодарности Президента Беларуси

Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденами, медалями и почетными званиями 33 представителей различных сфер деятельности за плодотворный труд, мужество и профессионализм, сообщает пресс-служба Президента. 

Медали «За трудовые заслуги» удостоена группа работников различных отраслей. 

Медалью Франциска Скорины отметили представителей различных организаций, учреждений здравоохранения, культуры. Среди них – проректор по учебной работе Белорусской медицинской академии последипломного образования Татьяна Калинина и председатель Минского областного отделения Союза писателей Беларуси Светлана Быкова.

Кроме того, Президентом объявлена благодарность 18 работникам сфер образования и статистики, санэпидслужбы, энергетического комплекса, представителям общественных объединений. 

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Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденами, медалями и почетными званиями 33 представителей различных сфер деятельности за плодотворный труд,...
 
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