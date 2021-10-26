Более 50 деятелей различных сфер удостоены госнаград и Благодарности Президента Беларуси

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденами, медалями и почетными званиями 33 представителей различных сфер деятельности за плодотворный труд, мужество и профессионализм, сообщает пресс-служба Президента.

Медали «За трудовые заслуги» удостоена группа работников различных отраслей.

Медалью Франциска Скорины отметили представителей различных организаций, учреждений здравоохранения, культуры. Среди них – проректор по учебной работе Белорусской медицинской академии последипломного образования Татьяна Калинина и председатель Минского областного отделения Союза писателей Беларуси Светлана Быкова.

Кроме того, Президентом объявлена благодарность 18 работникам сфер образования и статистики, санэпидслужбы, энергетического комплекса, представителям общественных объединений.

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