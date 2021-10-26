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Наталья Кочанова проведет 27 октября прямую телефонную линию
Источник материала: ОНТ
Мониторинг проблем и их эффективное решение! Продолжаются в нашей стране прямые телефонные линии у представителей власти и парламентариев.
В среду на связь выйдет председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься в первой половине дня. Вопросы могут касаться самых разных сфер – от строительства, образования до здравоохранения и ЖКХ.
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Мониторинг проблем и их эффективное решение! Продолжаются в нашей стране прямые телефонные линии у представителей власти и парламентариев. В среду на связь...
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