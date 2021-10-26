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Наталья Кочанова проведет 27 октября прямую телефонную линию

26.10.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова проведет 27 октября прямую телефонную линию

Мониторинг проблем и их эффективное решение! Продолжаются в нашей стране прямые телефонные линии у представителей власти и парламентариев.   

В среду на связь выйдет председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься в первой половине дня. Вопросы могут касаться самых разных сфер – от строительства, образования до здравоохранения и ЖКХ.


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Мониторинг проблем и их эффективное решение! Продолжаются в нашей стране прямые телефонные линии у представителей власти и парламентариев.    В среду на связь...
 
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