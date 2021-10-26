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В Италии изобрели повязку для долго не заживающих ран

26.10.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Италии изобрели повязку для долго не заживающих ран

Ученые из Италии разработали повязку, которая может ускорить заживление хронических ран. О работе специалистов говорится в статье, опубликованной в издании Frontiers in Physics.

Некоторые раны по разным причинам долго не заживают и становятся хроническими. Для облегчения терапии таких повреждений специалисты из Италии создали специальную повязку. На ее марлевую основу нанесен электропроводящий полимер. Характеристики электропроводности полимера меняются, когда изменяется влажность.

На изобретение ученые установили RFID-метку (такие вешают на одежду в магазинах, чтобы ее не украли). Эта метка способна на расстоянии передать информацию о влажности на смартфон. Таким образом медики узнают, когда повязку нужно менять. 

ФОТО: pixabay

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Ученые из Италии разработали повязку, которая может ускорить заживление хронических ран. О работе специалистов говорится в статье, опубликованной в издании Frontiers...
 
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