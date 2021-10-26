Люблю свою работу и научилась экономить . Как живет интерн из госбольницы с доходом 790 рублей

Источник материала: Myfin



Фото из архива героини материала

Возраст: 23 года.

Город: Гродно.

Семейное положение: не замужем.

Должность: врач-интерн (офтальмолог)

Зарплата: 625 рублей.

– У меня ненормированный рабочий день и маленькая зарплата, но я сама выбрала этот путь. Следующие 5 лет меня ждет целевое распределение в маленьком городе с населением чуть больше 10 000 человек. Зарплаты в 625 рублей мне хватает только на врачей, питание, аренду жилья и немного на развлечения. Но я не переживаю, потому что люблю свою работу и научилась экономить.

«Хотела на бюджет – и решилась на целевое распределение»

Я родилась и выросла в Лиде. В старших классах решила, что буду врачом. Поступать хотела в Польшу, поэтому кроме предметов ЦТ в 11 классе учила еще и польский язык. С экзаменами не сложилось, и я подала документы в ГрГМУ. Можно было рискнуть с бюджетным местом, но я решила сделать все наверняка и подала документы на целевое направление. Это когда учишься бесплатно, а потом 5 лет отрабатываешь в регионе.

К 6 курсу я смогла пройти в субординатуру по офтальмологии, куда очень хотела, а началось распределение. Думала о том, чтобы отрабатывать в Лиде, но как раз в мой год в договор внесли изменения. Теперь проходить целевое распределение можно только в городах с населением до 20 тыс. человек. Выбор был небольшой – Березовка, Слоним, Дятлово и Зельва. Слоним забрали как раз передо мной, поэтому выбрала город поближе к дому – Березовку.

Распределение у меня начнется через год. Сейчас я прохожу интернатуру – по сути, это оплачиваемая врачебная практика. Только за пациентов я пока ответственности не несу. Я закреплена за опытным врачом, который меня обучает и доверяет часть своей работы. Место интернатуры я выбирала сама. Остановилась на Гродно, потому что тут лучше оснащены больницы и можно пройти хорошую практику. А еще я тут училась и рядом есть кафедра, куда я могу обратиться с вопросами.

«Профессией довольна, но слишком много бумажной работы»

Рабочий день у меня начинается рано. Я приезжаю в больницу к 7.30, к осмотру пациентов. С 9.30 – время операций, на них я пока ассистирую. Хотя случается это не часто – мой врач уже в возрасте и редко берет сложных пациентов. В основном я занимаюсь бумажной работой и оформляю операции. Иногда сама принимаю пациентов и ставлю уколы под глаза.

90% пациентов – это люди с катарактой, которым нужна замена хрусталика. Моя задача – рассчитать имплант, а это очень ответственная и сложная задача. Волнуюсь, ведь люди платят за один хрусталик в среднем 700 рублей, а его расчетом занимается вчерашний студент. Специально меня не проверяют, но по спорным моментам всегда советуюсь с врачом.

Рабочий день заканчивается в 16.20, чаще я ухожу в 17.00, а иногда и позже. Был даже случай, что за смену пришлось принять почти 40 человек, а работали только три врача. Тогда я допоздна сидела с бумажками и еле дошла домой.

«Получаю матпомощь 25 рублей, остальное зарабатываю сама»

Больших льгот или выплат для молодых специалистов и студентов с целевым распределением нет. За аренду жилья мне накидывают 25 рублей. Должны были при переезде начислить еще 200 рублей помощи от государства, но пока эти деньги мне не выплатили.

Расчетный листок без учета аванса в 200 рублей



Суммарный доход у меня – 790 рублей в месяц.

625 рублей – зарплата врача-интерна.

25 рублей мат.помощь.

140 рублей мне платит танцевальный клуб в Лиде, где я веду Instagram и по пятницам преподаю детскую хореографию.

У родителей стараюсь денег не брать, но иногда меня поддерживает молодой человек. Он живет в Украине и помогает собирать деньги на билеты к нему в гости, так как из-за пандемии сильно подорожал маршрут. Обычно отправляет не больше 150 рублей в месяц.

«Почти 500 рублей – на жилье и стоматолога»

Основные мои траты – это аренда жилья и коммуналка. Плачу $60 за квартиру и около 50-70 рублей за коммунальные платежи.

Сейчас в мои обязательные траты вошло лечение у стоматолога. Последние несколько месяцев посещаю его каждые две недели, в месяц выходит 300-320 рублей.



Еще есть траты по мелочи. Плачу 30 рублей за лекарства, каждые выходные езжу в Лиду к родителям, отдавая 15-20 рублей за билеты туда-обратно. За мобильный телефон и интернет перевожу по 45 рублей в месяц. Иногда могу сходить с подружками в кафе.

Оставшиеся деньги трачу на еду и бытовую химию. Если у кого-то день рождения или праздник, откладываю немного на подарки. В октябре потратилась на день матери. Таким образом, в конце месяца я выхожу в ноль и отложить ничего не могу.

Одежду я сама себе не покупаю, разве что по мелочи. Мне помогает обновлять гардероб молодой человек. У нас, можно сказать, семейный бюджет, и он понимает, что одной моей зарплаты на все не хватает.

На технику откладывать не получается. Самая крупная покупка, которую я оплатила сама, – Яндекс.Станция. А новый IPhone 11 мне подарили родители в честь окончания университета.

Но пока я не тратилась на лечение зубов, примерно раз в месяц ездила в поездки с подружками. В августе была у подруги в Солигорске – на фото солеотвалы.

«Стараюсь покупать на красных ценниках и искать лучшую цену»

Как только закончится мое лечение у стоматолога, я начну снова откладывать деньги. У меня есть две основные цели – поездки к парню и подарки на праздники друзьям и родственникам.

А пока что приходится экономить. Для себя нашла несколько лайфхаков:

заранее прописывать денежные цели. К примеру, на поездку у меня есть отдельный конвертик. То же касается и регулярных трат – аренда квартиры, траты на зубного и прочее.

мониторить цены в интернете на косметику. Бывает, один и тот же карандаш для бровей стоит дешевле в дискаунтере или на Wildberries, чем в «Миле».

забирать выпечку в кафе со скидкой 20% после 19.00. Такая акция есть в кафе «БезМуки». Там и днем хорошие цены – можно купить миндальный круассан за 3,5 рубля, хотя в других заведениях он стоит 5-7 рублей. Подобная акция есть в баре «Фарадей». По вторникам тут «День бургера» и большой бургер дня стоит в два раза дешевле.

А еще я неплохо научилась экономить на поездках домой за 6 лет учебы. В VK есть группа попутчиков – читаешь объявления водителей и выбираешь удобное время. Выходит дешевле на 2-4 рубля. Обычная маршрутка стоит 10 рублей, а попутчики берут от 6 до 8.

Не могу сказать, что жизнь в Гродно дорогая для меня. Аренда адекватная, продукты стоят примерно так же, как и везде в Беларуси, можно всегда найти что-то на красных ценниках, а развлечения и кафе есть под любой бюджет.

Многие прочитают мою историю и разведут руками: «Как можно терпеть такую зарплату»? А я считаю себя счастливой и всем довольна. Вместе с молодым человеком, моим будущим мужем, мы уже обсудили семейный бюджет и понимаем оба, что я не буду кормильцем. Поэтому некоторые мои, или наши, общие траты он уже берет на себя. Надеюсь, что скоро мы сможем жить вместе, а пока приезжаем друг к другу в гости на праздники.