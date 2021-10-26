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Люблю свою работу и научилась экономить . Как живет интерн из госбольницы с доходом 790 рублей
Источник материала: Myfin
Возраст: 23 года.
– У меня ненормированный рабочий день и маленькая зарплата, но я сама выбрала этот путь. Следующие 5 лет меня ждет целевое распределение в маленьком городе с населением чуть больше 10 000 человек. Зарплаты в 625 рублей мне хватает только на врачей, питание, аренду жилья и немного на развлечения. Но я не переживаю, потому что люблю свою работу и научилась экономить.
«Хотела на бюджет – и решилась на целевое распределение»
Я родилась и выросла в Лиде. В старших классах решила, что буду врачом. Поступать хотела в Польшу, поэтому кроме предметов ЦТ в 11 классе учила еще и польский язык. С экзаменами не сложилось, и я подала документы в ГрГМУ. Можно было рискнуть с бюджетным местом, но я решила сделать все наверняка и подала документы на целевое направление. Это когда учишься бесплатно, а потом 5 лет отрабатываешь в регионе.
К 6 курсу я смогла пройти в субординатуру по офтальмологии, куда очень хотела, а началось распределение. Думала о том, чтобы отрабатывать в Лиде, но как раз в мой год в договор внесли изменения. Теперь проходить целевое распределение можно только в городах с населением до 20 тыс. человек. Выбор был небольшой – Березовка, Слоним, Дятлово и Зельва. Слоним забрали как раз передо мной, поэтому выбрала город поближе к дому – Березовку.
Распределение у меня начнется через год. Сейчас я прохожу интернатуру – по сути, это оплачиваемая врачебная практика. Только за пациентов я пока ответственности не несу. Я закреплена за опытным врачом, который меня обучает и доверяет часть своей работы. Место интернатуры я выбирала сама. Остановилась на Гродно, потому что тут лучше оснащены больницы и можно пройти хорошую практику. А еще я тут училась и рядом есть кафедра, куда я могу обратиться с вопросами.
«Профессией довольна, но слишком много бумажной работы»
Рабочий день у меня начинается рано. Я приезжаю в больницу к 7.30, к осмотру пациентов. С 9.30 – время операций, на них я пока ассистирую. Хотя случается это не часто – мой врач уже в возрасте и редко берет сложных пациентов. В основном я занимаюсь бумажной работой и оформляю операции. Иногда сама принимаю пациентов и ставлю уколы под глаза.
90% пациентов – это люди с катарактой, которым нужна замена хрусталика. Моя задача – рассчитать имплант, а это очень ответственная и сложная задача. Волнуюсь, ведь люди платят за один хрусталик в среднем 700 рублей, а его расчетом занимается вчерашний студент. Специально меня не проверяют, но по спорным моментам всегда советуюсь с врачом.
Рабочий день заканчивается в 16.20, чаще я ухожу в 17.00, а иногда и позже. Был даже случай, что за смену пришлось принять почти 40 человек, а работали только три врача. Тогда я допоздна сидела с бумажками и еле дошла домой.
«Получаю матпомощь 25 рублей, остальное зарабатываю сама»
Больших льгот или выплат для молодых специалистов и студентов с целевым распределением нет. За аренду жилья мне накидывают 25 рублей. Должны были при переезде начислить еще 200 рублей помощи от государства, но пока эти деньги мне не выплатили.
Суммарный доход у меня – 790 рублей в месяц.
У родителей стараюсь денег не брать, но иногда меня поддерживает молодой человек. Он живет в Украине и помогает собирать деньги на билеты к нему в гости, так как из-за пандемии сильно подорожал маршрут. Обычно отправляет не больше 150 рублей в месяц.
«Почти 500 рублей – на жилье и стоматолога»
Основные мои траты – это аренда жилья и коммуналка. Плачу $60 за квартиру и около 50-70 рублей за коммунальные платежи.
Сейчас в мои обязательные траты вошло лечение у стоматолога. Последние несколько месяцев посещаю его каждые две недели, в месяц выходит 300-320 рублей.
Еще есть траты по мелочи. Плачу 30 рублей за лекарства, каждые выходные езжу в Лиду к родителям, отдавая 15-20 рублей за билеты туда-обратно. За мобильный телефон и интернет перевожу по 45 рублей в месяц. Иногда могу сходить с подружками в кафе.
Оставшиеся деньги трачу на еду и бытовую химию. Если у кого-то день рождения или праздник, откладываю немного на подарки. В октябре потратилась на день матери. Таким образом, в конце месяца я выхожу в ноль и отложить ничего не могу.
Одежду я сама себе не покупаю, разве что по мелочи. Мне помогает обновлять гардероб молодой человек. У нас, можно сказать, семейный бюджет, и он понимает, что одной моей зарплаты на все не хватает.
На технику откладывать не получается. Самая крупная покупка, которую я оплатила сама, – Яндекс.Станция. А новый IPhone 11 мне подарили родители в честь окончания университета.
Но пока я не тратилась на лечение зубов, примерно раз в месяц ездила в поездки с подружками. В августе была у подруги в Солигорске – на фото солеотвалы.
«Стараюсь покупать на красных ценниках и искать лучшую цену»
Как только закончится мое лечение у стоматолога, я начну снова откладывать деньги. У меня есть две основные цели – поездки к парню и подарки на праздники друзьям и родственникам.
А пока что приходится экономить. Для себя нашла несколько лайфхаков:
А еще я неплохо научилась экономить на поездках домой за 6 лет учебы. В VK есть группа попутчиков – читаешь объявления водителей и выбираешь удобное время. Выходит дешевле на 2-4 рубля. Обычная маршрутка стоит 10 рублей, а попутчики берут от 6 до 8.
Не могу сказать, что жизнь в Гродно дорогая для меня. Аренда адекватная, продукты стоят примерно так же, как и везде в Беларуси, можно всегда найти что-то на красных ценниках, а развлечения и кафе есть под любой бюджет.
Многие прочитают мою историю и разведут руками: «Как можно терпеть такую зарплату»? А я считаю себя счастливой и всем довольна. Вместе с молодым человеком, моим будущим мужем, мы уже обсудили семейный бюджет и понимаем оба, что я не буду кормильцем. Поэтому некоторые мои, или наши, общие траты он уже берет на себя. Надеюсь, что скоро мы сможем жить вместе, а пока приезжаем друг к другу в гости на праздники.
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