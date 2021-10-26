В Беларуси за сутки зафиксированы два лесных и один торфяной пожар

Источник материала: БелТА

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, с 6.00 25 октября до 6.00 26-го ликвидированы 2 лесных пожара на общей площади 2,24 га, 1 торфяной пожар на площади 0,01 га и 2 пожара травы и кустарников на общей площади 3,3 га. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

25 октября в 13.47 спасателям поступило сообщение об обнаружении пожара (сухая растительность в болотистой местности) на территории биологического заказника "Споровский" (земли ГЛХУ "Ивацевичский лесхоз") возле деревни Спорово Березовского района Брестской области. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. По состоянию на 6.00 площадь пожара составляет 3 га. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, - 30 га.

Продолжено тушение пожара сухой растительности в болотистой местности на территории ландшафтного заказника "Простырь" (земли Пинского РИК) возле деревни Паре Пинского района Брестской области. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Пожар локализован, происходит горение отдельными очагами на общей площади 0,45 га. -0-