﻿ В Беларуси за сутки зафиксированы два лесных и один торфяной пожар. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси за сутки зафиксированы два лесных и один торфяной пожар

26.10.2021 09:23 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, с 6.00 25 октября до 6.00 26-го ликвидированы 2 лесных пожара на общей площади 2,24 га, 1 торфяной пожар на площади 0,01 га и 2 пожара травы и кустарников на общей площади 3,3 га. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

25 октября в 13.47 спасателям поступило сообщение об обнаружении пожара (сухая растительность в болотистой местности) на территории биологического заказника "Споровский" (земли ГЛХУ "Ивацевичский лесхоз") возле деревни Спорово Березовского района Брестской области. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. По состоянию на 6.00 площадь пожара составляет 3 га. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, - 30 га.

Продолжено тушение пожара сухой растительности в болотистой местности на территории ландшафтного заказника "Простырь" (земли Пинского РИК) возле деревни Паре Пинского района Брестской области. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Пожар локализован, происходит горение отдельными очагами на общей площади 0,45 га. -0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По оперативным данным, с 6.00 25 октября до 6.00 26-го ликвидированы 2 лесных пожара на общей площади 2,24 га, 1 торфяной пожар на площади 0,01 га и 2 пожара травы и кустарников...
 
Новости дня
Новости разные
 
Люблю свою работу и научилась экономить . Как живет интерн из госбольницы с доходом 790 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by