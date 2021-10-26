Белорусы выступают за безопасность здоровья

Источник материала: ОНТ

Все больше людей откликаются на призывы врачей. И сознательно относятся к своему здоровью и чувствам окружающих.

Средства индивидуальной защиты – это уже признак хорошего тона в общественных местах. А прививка реальный шаг для защиты себя и близких.

«Так положено, так надо, чтобы остановить эту заразу. По-другому нельзя. Во-первых, она как можно уменьшит процент, которая передается заразы друг к другу. И защищает не только от ковида, но и от других. Еще есть и грипп, и другие болезни. Всем нам надо защищаться и других защищать тоже».

«Я работала раньше в детском саду, постоянно дети ходили болезненные, не было возможности вакцинироваться. А потом сама заболела короной. Ну вот жду, когда все это пройдет и буду вакцинироваться».

«Жена привилась, дочка привилась. Но внук маленький еще, поэтому он не прививался. Но если будет возможность, на следующий год будет детская прививка, то конечно надо делать».

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