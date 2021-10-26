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Белорусы выступают за безопасность здоровья
Источник материала: ОНТ
Все больше людей откликаются на призывы врачей. И сознательно относятся к своему здоровью и чувствам окружающих.
Средства индивидуальной защиты – это уже признак хорошего тона в общественных местах. А прививка реальный шаг для защиты себя и близких.
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Все больше людей откликаются на призывы врачей. И сознательно относятся к своему здоровью и чувствам окружающих. Средства индивидуальной защиты – это уже признак...
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