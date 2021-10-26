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Неизвестный напал на людей в пригороде Уханя и зарезал семерых
Источник материала: ОНТ
Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в пригороде Уханя (Центральный Китай), погибли не менее семи человек. Об этом
Трагедия произошла в районе Цайдянь. По имеющимся данным, преступнику удалось зарезать пятерых человек, еще один раненый пострадавший смог убежать с места происшествия. Правонарушитель также убежал и убил еще двух прохожих.
По информации полицейских, после этого преступник, 39-летний житель города по фамилии Гао, спрыгнул с моста в реку Янцзы.
Пока нет данных о его поимке или обнаружении его тела.
Фото: pixabay
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Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в пригороде Уханя (Центральный Китай), погибли не менее семи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на...
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