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Неизвестный напал на людей в пригороде Уханя и зарезал семерых

26.10.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неизвестный напал на людей в пригороде Уханя и зарезал семерых

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в пригороде Уханя (Центральный Китай), погибли не менее семи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление городской полиции.

Трагедия произошла в районе Цайдянь. По имеющимся данным, преступнику удалось зарезать пятерых человек, еще один раненый пострадавший смог убежать с места происшествия. Правонарушитель также убежал и убил еще двух прохожих.

По информации полицейских, после этого преступник, 39-летний житель города по фамилии Гао, спрыгнул с моста в реку Янцзы.

Пока нет данных о его поимке или обнаружении его тела.

Фото: pixabay

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Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в пригороде Уханя (Центральный Китай), погибли не менее семи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на...
 
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