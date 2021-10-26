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Интернет-мошенники изобретают новые схемы
Источник материала: ОНТ
Сотни мошенников, тысячи жертв и миллионы украденных рублей. Преступность все больше уходит в интернет. В группе особого риска – женщины старше 50.
Именно они чаще всего поддаются на уловки злоумышленников. Новая схема обмана – недавний случай в Минском районе. Пенсионерку убедили установить приложение на телефон, чтобы якобы, защитить ее от кражи денег со счета. Итог – минус 9 тысяч рублей.
Причем, пароли не спрашивали. Случаи повторяются, но уже реже: это результат профилактической работы.
Если вы или ваши близкие стали жертвой кибермошенников – первым делом необходимо заблокировать банковскую карточку, а затем сразу обратиться в милицию.
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Сотни мошенников, тысячи жертв и миллионы украденных рублей. Преступность все больше уходит в интернет. В группе особого риска – женщины старше 50. Именно они чаще...
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