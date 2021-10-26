Интернет-мошенники изобретают новые схемы

Источник материала: ОНТ

Сотни мошенников, тысячи жертв и миллионы украденных рублей. Преступность все больше уходит в интернет. В группе особого риска – женщины старше 50.

Именно они чаще всего поддаются на уловки злоумышленников. Новая схема обмана – недавний случай в Минском районе. Пенсионерку убедили установить приложение на телефон, чтобы якобы, защитить ее от кражи денег со счета. Итог – минус 9 тысяч рублей.

Причем, пароли не спрашивали. Случаи повторяются, но уже реже: это результат профилактической работы.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома: «Данная работа принесла определенные положительные плоды. На начало года ежемесячно было порядка 500-600 преступлений, сейчас это цифра колеблется около 250-300. Понятно, что мы не ушли от этого на 100% и мы не уйдем от этих преступлений, потому что любые преступления, которые сейчас актуальны для сети. Так называемые интернет-мошенничества, они построены на методах социальной инженерии, то есть на психологическом воздействии на человека».

Если вы или ваши близкие стали жертвой кибермошенников – первым делом необходимо заблокировать банковскую карточку, а затем сразу обратиться в милицию.

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