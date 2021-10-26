ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Интернет-мошенники изобретают новые схемы

26.10.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сотни мошенников, тысячи жертв и миллионы украденных рублей. Преступность все больше уходит в интернет. В группе особого риска – женщины старше 50.

Именно они чаще всего поддаются на уловки злоумышленников. Новая схема обмана – недавний случай в Минском районе. Пенсионерку убедили установить приложение на телефон, чтобы якобы, защитить ее от кражи денег со счета. Итог – минус 9 тысяч рублей.

Причем, пароли не спрашивали.  Случаи повторяются, но уже реже: это результат профилактической работы.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома: «Данная работа принесла определенные положительные плоды. На начало года ежемесячно было порядка 500-600 преступлений, сейчас это цифра колеблется около 250-300. Понятно, что мы не ушли от этого на 100% и мы не уйдем от этих преступлений, потому что любые преступления, которые сейчас актуальны для сети. Так называемые интернет-мошенничества, они построены на методах социальной инженерии, то есть на психологическом воздействии на человека».

Если вы или ваши близкие стали жертвой кибермошенников – первым делом необходимо заблокировать банковскую карточку, а затем сразу обратиться в милицию.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни мошенников, тысячи жертв и миллионы украденных рублей. Преступность все больше уходит в интернет. В группе особого риска – женщины старше 50. Именно они чаще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожилая женщина погибла при пожаре в Березовском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by