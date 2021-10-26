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Логистические просчеты приводят к дефициту товаров в США

26.10.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Логистические просчеты приводят к дефициту товаров в США

Пандемия в Соединенных штатах стала причиной сбоев в логистической системе. Что местами приводит к нехватке товаров первой необходимости.

Пустые полки в магазинах – для американцев это в диковинку. Люди размещают в интернете видео, призывая власти обратить внимание на дефицит товаров и продуктов.

День Благодарения и Рождество могут пройти не так празднично, как обычно. Многие винят президента и считают, что дело в провальной политике Байдена.

Его рейтинг это подтверждает: за последние 9 месяцев доверие американцев к главе государства упало на 11,3%. Это больше, чем у всех прочих президентов США с 1945 года.

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Пандемия в Соединенных штатах стала причиной сбоев в логистической системе. Что местами приводит к нехватке товаров первой необходимости. Пустые полки в...
 
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