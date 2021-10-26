Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре США: есть погибшие

Источник материала: ОНТ

Стрельба раздалась в торговом центре города Бойсе американского штата Айдахо, погибли два человека. Об этом сообщили в местном полицейском управлении через официальную страницу в Facebook.

По данным правоохранителей, в результате стрельбы два человека погибли, еще шесть получили травмы различной степени тяжести.

Представитель полиции сообщил, что раненый правоохранитель не входит в число погибших.

Подозреваемого уже задержали. В полиции считают, что у стрелка не было сообщников.

Проводится расследование трагедии, в котором участвует ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Фото: Facebook

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