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Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре США: есть погибшие

26.10.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре США: есть погибшие

Стрельба раздалась в торговом центре города Бойсе американского штата Айдахо, погибли два человека. Об этом сообщили в местном полицейском управлении через официальную страницу в Facebook.

По данным правоохранителей, в результате стрельбы два человека погибли, еще шесть получили травмы различной степени тяжести.

Представитель полиции сообщил, что раненый правоохранитель не входит в число погибших.

Подозреваемого уже задержали. В полиции считают, что у стрелка не было сообщников.

Проводится расследование трагедии, в котором участвует ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Фото: Facebook

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Стрельба раздалась в торговом центре города Бойсе американского штата Айдахо, погибли два человека. Об этом сообщили в местном полицейском управлении через...
 
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