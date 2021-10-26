Транспортные компании Литвы разоряются и вынуждены закрываться

Источник материала: ОНТ

Литовские перевозчики уезжают из страны. Небольшим транспортным компаниям сложно конкурировать даже на внутреннем рынке.

Они вынуждены оставлять успешный в прошлом бизнес. А на литовских дорогах становится все больше водителей из России, Украины, Беларуси и даже стран Средней Азии.

Проблема не только в высоких налогах, но и в снижении транзита.

Перевозчики также обвиняют власти в проблемах на границе: день простоя обходится транспортной компании в сумму около 1000 евро.

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