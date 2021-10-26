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Транспортные компании Литвы разоряются и вынуждены закрываться
Источник материала: ОНТ
Литовские перевозчики уезжают из страны. Небольшим транспортным компаниям сложно конкурировать даже на внутреннем рынке.
Они вынуждены оставлять успешный в прошлом бизнес. А на литовских дорогах становится все больше водителей из России, Украины, Беларуси и даже стран Средней Азии.
Проблема не только в высоких налогах, но и в снижении транзита.
Перевозчики также обвиняют власти в проблемах на границе: день простоя обходится транспортной компании в сумму около 1000 евро.
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Литовские перевозчики уезжают из страны. Небольшим транспортным компаниям сложно конкурировать даже на внутреннем рынке. Они вынуждены оставлять успешный в...
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