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«Талибан» предлагает афганцам работать за еду

26.10.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Талибан» предлагает афганцам работать за еду

Гуманитарная ситуация в Афганистане остается напряженной. Страна испытывает нехватку электричества и продовольствия.

Экономическая система практически развалена, а впереди зима. Правительство движения «Талибан» запустило программу по борьбе с голодом. 

Людям предлагают продовольствие в обмен на рабочую силу.

По сути, афганцы вынуждены трудиться за еду – но другого выбора нет. Положение усугубляет сильная засуха в регионе.

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Гуманитарная ситуация в Афганистане остается напряженной. Страна испытывает нехватку электричества и продовольствия. Экономическая система практически...
 
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