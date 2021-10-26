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«Талибан» предлагает афганцам работать за еду
Источник материала: ОНТ
Гуманитарная ситуация в Афганистане остается напряженной. Страна испытывает нехватку электричества и продовольствия.
Экономическая система практически развалена, а впереди зима. Правительство движения «Талибан» запустило программу по борьбе с голодом.
Людям предлагают продовольствие в обмен на рабочую силу.
По сути, афганцы вынуждены трудиться за еду – но другого выбора нет. Положение усугубляет сильная засуха в регионе.
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Гуманитарная ситуация в Афганистане остается напряженной. Страна испытывает нехватку электричества и продовольствия. Экономическая система практически...
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