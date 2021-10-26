«Талибан» предлагает афганцам работать за еду

Источник материала: ОНТ

Гуманитарная ситуация в Афганистане остается напряженной. Страна испытывает нехватку электричества и продовольствия.

Экономическая система практически развалена, а впереди зима. Правительство движения «Талибан» запустило программу по борьбе с голодом.

Людям предлагают продовольствие в обмен на рабочую силу.

По сути, афганцы вынуждены трудиться за еду – но другого выбора нет. Положение усугубляет сильная засуха в регионе.

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