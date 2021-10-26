Гороскоп на 26 октября: заманчивые предложения в работе у Раков, непростой день у Стрельцов и удачные сделки у Львов

Источник материала: ОНТ

На удивление окружающим Овны проявят при общении с партнерами прагматизм и спокойствие. Звезды предостерегают вас от рискованных дел и сомнительных знакомств.

Тельцы смогут превратить самую невинную фразу своего собеседника в дискуссию. Постарайтесь использовать свою коммуникабельность и остроумие в профессиональной сфере.

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, от Близнецов потребуется изобретательность и находчивость в делах. Интуиция поможет вам лучше понять любимого человека и избежать разногласий.

Раки с помощью друзей и деловых партнеров смогут получить заманчивые предложения, которые помогут найти новые источники заработка. Действия окружающих заставят вас изрядно понервничать.

Звезды обещают удачные сделки по приобретению имущества Львам. Ваша уверенность поможет принять правильное решение. Вечер лучше провести в одиночестве, отдохнуть от шума и суеты.

Девы намерены показать себя в самом выгодном свете. Несмотря на вашу возросшую деловитость, материальное положение останется прежним. Способность к импровизации поможет завести новые знакомства.

Ответственное отношение к делу позволит Весам преодолеть препятствия на пути к успеху. Постарайтесь наметить приоритеты и правильно распределить свое время.

У Скорпионов плодотворный период для реализации профессиональных амбиций. Звезды советуют вам воспользоваться случаем и отважиться на то, о чем давно мечтали.

Непростой день у Стрельцов. Вы во многом добьетесь успеха, если станете рассчитывать только на себя. То, что прежде казалось невозможным, станет реальностью.

Улучшить свое материальное положение смогут Козероги. Постарайтесь не потерять деловую хватку во второй половине дня. Вы отлично справляетесь с трудностями и поддерживаете родственников.

У Водолеев наметились перемены к лучшему в отношениях с близким человеком. Сегодня вы сможете легко обсудить темы, которые вас волновали, и договориться о важных вещах.

Звезды рекомендуют Рыбам полагаться на собственную интуицию и не прислушиваться к советам со стороны. Во второй половине дня у вас появится возможность отдохнуть в комфортной обстановке.

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