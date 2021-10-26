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МИД Беларуси подготовил ролик о том, как въехать в страну без визы

26.10.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД Беларуси подготовил ролик о том, как въехать в страну без визы

Добро пожаловать в Беларусь! Министерство иностранных дел подготовило разъясняющий ролик о том, кто и как может въехать в нашу страну без визы.

Процедура обновилась – соответствующий указ Президента вступил в силу.

Теперь безвизовый въезд на срок не более 30 суток, а также выезд из Беларуси разрешен не только в Национальном аэропорту Минск, но и через воздушные гавани всех областных центров.

Это упростит процесс для иностранцев и поможет развитию деловых контактов и туризма.

Уточнен и перечень государств, граждане которых могут посетить Беларусь без визы.

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Теги: Минск
 
 
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Добро пожаловать в Беларусь! Министерство иностранных дел подготовило разъясняющий ролик о том, кто и как может въехать в нашу страну без визы. Процедура...
 
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