Пенсионер погиб при пожаре дома в Докшицком районе

Источник материала: БелТА

26 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе неосторожность при курении привела к гибели пенсионера, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре жилого дома по ул. Центральной в деревне Осово поступило 25 октября в 14.16. Горел дом и кровля сарая. 70-летний хозяин на момент возникновения пожара находился в доме. Работники в комнате на полу нашли обгоревший труп пенсионера.

Пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены жилья. В сарае повреждена кровля. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина.-0-