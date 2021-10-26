ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пенсионер погиб при пожаре дома в Докшицком районе

26.10.2021 09:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе неосторожность при курении привела к гибели пенсионера, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре жилого дома по ул. Центральной в деревне Осово поступило 25 октября в 14.16. Горел дом и кровля сарая. 70-летний хозяин на момент возникновения пожара находился в доме. Работники в комнате на полу нашли обгоревший труп пенсионера.

Пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены жилья. В сарае повреждена кровля. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о пожаре жилого дома по ул. Центральной в деревне Осово поступило 25 октября в 14.16. Горел дом и кровля сарая. 70-летний хозяин на момент возникновения пожара...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси за сутки зафиксированы два лесных и один торфяной пожар
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by