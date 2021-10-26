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В Гродно задержали переполненную пассажирами легковушку с пьяным водителем

26.10.2021 09:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали переполненную пассажирами легковушку, за рулем которой был водитель с 2 промилле. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Поздним вечером 24 октября на Индурском шоссе инспекторы ГАИ остановили "Мазду-626". У 23-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения. Подозрение подтвердило и медицинское освидетельствование: его результат - более 2 промилле. Водитель пояснил, что пил пиво, а потом вспомнил, что надо заправить автомобиль.

"К слову, в салоне легковушки помимо водителя и переднего пассажира на заднем сиденье находились 5 человек, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, автомобиль был без страховки и техосмотра", - обратили внимание в ГАИ.

Сейчас молодому человеку грозит штраф до 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Поздним вечером 24 октября на Индурском шоссе инспекторы ГАИ остановили "Мазду-626". У 23-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения. Подозрение...
 
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