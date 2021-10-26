В Гродно задержали переполненную пассажирами легковушку с пьяным водителем

Источник материала: БелТА

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали переполненную пассажирами легковушку, за рулем которой был водитель с 2 промилле. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Поздним вечером 24 октября на Индурском шоссе инспекторы ГАИ остановили "Мазду-626". У 23-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения. Подозрение подтвердило и медицинское освидетельствование: его результат - более 2 промилле. Водитель пояснил, что пил пиво, а потом вспомнил, что надо заправить автомобиль.

"К слову, в салоне легковушки помимо водителя и переднего пассажира на заднем сиденье находились 5 человек, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, автомобиль был без страховки и техосмотра", - обратили внимание в ГАИ.

Сейчас молодому человеку грозит штраф до 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.-0-