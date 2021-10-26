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Пожилая женщина погибла при пожаре в Березовском районе
Источник материала: БелТА
26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе во время пожара на приусадебном участке погибла пожилая женщина, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления МЧС Брестской области Ирина Тукай.
Несчастный случай произошел 25 октября в деревне Новое. В 18.15 спасателям поступило сообщение о произошедшем на территории домовладения пожаре с гибелью человека. Прибывшая на место происшествия оперативная группа РОЧС обнаружила на участке кострище и признаки сжигания мусора. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть хозяйки дома 1938 года рождения. Одежда на женщине была повреждена огнем.
Причины пожара и смерти сельчанки устанавливаются.-0-
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Причины пожара и смерти сельчанки устанавливаются.
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