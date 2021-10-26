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Пожилая женщина погибла при пожаре в Березовском районе

26.10.2021 09:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе во время пожара на приусадебном участке погибла пожилая женщина, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления МЧС Брестской области Ирина Тукай.

Несчастный случай произошел 25 октября в деревне Новое. В 18.15 спасателям поступило сообщение о произошедшем на территории домовладения пожаре с гибелью человека. Прибывшая на место происшествия оперативная группа РОЧС обнаружила на участке кострище и признаки сжигания мусора. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть хозяйки дома 1938 года рождения. Одежда на женщине была повреждена огнем.

Причины пожара и смерти сельчанки устанавливаются.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Причины пожара и смерти сельчанки устанавливаются.
 
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