Жителя Осиповичей приговорили к 5 годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и угрозы

Источник материала: БелТА

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной суд приговорил 24-летнего жителя Осиповичей к пяти годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и угрозы применения насилия в отношении военнослужащего. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД Беларуси, передает БЕЛТА.

По данным ГУСБ МВД, с августа по ноябрь прошлого года в деструктивных Telegram-каналах осужденный оскорблял правоохранителей, угрожал им, а также призывал к расправе других участников чатов. Сам молодой человек звонил с угрозами военнослужащему.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее житель райцентра привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Также он участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях.-0-