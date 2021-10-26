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Жителя Осиповичей приговорили к 5 годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и угрозы
Источник материала: БелТА
26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной суд приговорил 24-летнего жителя Осиповичей к пяти годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и угрозы применения насилия в отношении военнослужащего. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД Беларуси, передает БЕЛТА.
По данным ГУСБ МВД, с августа по ноябрь прошлого года в деструктивных Telegram-каналах осужденный оскорблял правоохранителей, угрожал им, а также призывал к расправе других участников чатов. Сам молодой человек звонил с угрозами военнослужащему.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Ранее житель райцентра привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Также он участвовал в несанкционированных...
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