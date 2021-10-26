В Бобруйске подростки приставали к девушке - возбуждено уголовное дело

Источник материала: БелТА

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске группа подростков приставала к девушке - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, вечером 5 октября в Бобруйске в троллейбусе к 20-летней местной жительнице подсела компания из 4-х подростков в возрасте от 12 до 14 лет. "Парни стали приставать к ней, а один из них даже толкнул. Стараясь избежать неприятного общения, потерпевшая попыталась перейти на другое место. Однако парни ее не выпускали и всячески препятствовали, подставляя подножки. Девушке все же удалось выйти из троллейбуса на ближайшей остановке", - рассказала официальный представитель УСК.

Через некоторое время они снова встретились. На этот раз - неподалеку от железнодорожного вокзала. Подростки, заметили девушку, продолжили беспричинно применять к ней насилие, толкая ее и ставя подножки, нанося удары по ногам. Проходивший мимо мужчина сделал замечание молодым людям, и они отпустили девушку. Дома девушка рассказала матери о случившемся и сообщила в правоохранительные органы.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.-0-