ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бобруйске подростки приставали к девушке - возбуждено уголовное дело

26.10.2021 10:21 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске группа подростков приставала к девушке - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, вечером 5 октября в Бобруйске в троллейбусе к 20-летней местной жительнице подсела компания из 4-х подростков в возрасте от 12 до 14 лет. "Парни стали приставать к ней, а один из них даже толкнул. Стараясь избежать неприятного общения, потерпевшая попыталась перейти на другое место. Однако парни ее не выпускали и всячески препятствовали, подставляя подножки. Девушке все же удалось выйти из троллейбуса на ближайшей остановке", - рассказала официальный представитель УСК.

Через некоторое время они снова встретились. На этот раз - неподалеку от железнодорожного вокзала. Подростки, заметили девушку, продолжили беспричинно применять к ней насилие, толкая ее и ставя подножки, нанося удары по ногам. Проходивший мимо мужчина сделал замечание молодым людям, и они отпустили девушку. Дома девушка рассказала матери о случившемся и сообщила в правоохранительные органы.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дома девушка рассказала матери о случившемся и сообщила в правоохранительные органы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителя Осиповичей приговорили к 5 годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и угрозы
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by