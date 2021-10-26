Могилевчанин взял напрокат инструменты на сумму более Br2 тыс. и продал их

Источник материала: БелТА

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин взял напрокат инструменты на сумму Br2 тыс. и продал их. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратился 50-летний индивидуальный предприниматель, который рассказал о том, что незнакомый молодой человек взял у него напрокат вибропилу и торцовочную пилу на общую сумму свыше Br2 тыс., после чего перестал выходить на связь", - рассказали в УВД.

Правоохранители выяснили, что чужие строительные инструменты забрал 24-летний нигде не работающий, ранее уже судимый за кражу молодой человек. Как оказалось, могилевчанин заключил с индивидуальным предпринимателем договор проката, не намереваясь выполнять договорные обязательства. Как только обе пилы оказались у него, молодой человек перестал выходить на связь в интернете и не отвечал на телефонные звонки. Полученные строительные инструменты он продал другим людям, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-