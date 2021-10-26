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За повторную езду в нетрезвом виде могилевчанину грозит до двух лет лишения свободы

26.10.2021 11:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За повторную езду в нетрезвом виде могилевчанину грозит до двух лет лишения свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Ночью 25 октября около 2.30 на улице Криулина в Могилеве наряд ГАИ обратил внимание на автомобиль Opel. Водителю подали сигнал об остановке. "После остановки инспекторы ДПС заметили, что водитель пытается перелезть на заднее сиденье. 22-летний могилевчанин был задержан и с признаками алкогольного опьянения доставлен в наркологический диспансер, где от прохождения освидетельствования отказался", - подчеркнули в ГАИ.

Во время разбирательства стало известно, что в мае этого года молодой человек уже попадался в состоянии опьянения за рулем. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя за повторное управление автомобилем в пьяном виде. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 2-х лет.

ГАИ напоминает, что отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования приравнивается к состоянию алкогольного опьянения.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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ГАИ напоминает, что отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования приравнивается к состоянию алкогольного опьянения.
 
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