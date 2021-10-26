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Следователи установили точную причину крушения самолета Як-130 под Барановичами

26.10.2021 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Следователи установили точную причину крушения самолета Як-130 под Барановичами

Следственный комитет опубликовал официальную причину падения самолета Як-130 в Барановичах и гибели двух молодых летчиков.

Причиной падения стал отказ системы управления самолетом.

Напомним, что трагедия произошла 19 мая. Двое молодых летчиков Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко погибли, пытаясь увести самолет от жилых домов. Чтобы спасти людей, они пожертвовали своими жизнями.

Следствие установлено, что вся ситуация развивалась в течение всего 40 секунд. Решения катапультироваться приняли за доли секунды до столкновения с землей, когда было уже слишком поздно. 

Фото: СК

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Следственный комитет опубликовал официальную причину падения самолета Як-130 в Барановичах и гибели двух молодых летчиков. Причиной падения стал отказ системы...
 
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