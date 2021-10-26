«Мы же не успеем! Это нетерпимо». Президент поставил жесткие и конкретные задачи по осенним полевым работам

Источник материала: ОНТ

Президент потребовал не расслабляться в вопросе проведения осенних полевых работ. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Лиду (Гродненская область). Об этом пишет БЕЛТА.

Глава государства спросил, как проходят сельхозработы и высказал ряд нареканий, а также поставил четкие задачи выполнить определенные работы в сжатые и оптимальные сроки.

Президент акцентировал внимание на недостатках, которые наблюдал с борта вертолета по пути в Лиду.

«Мы застыли, мы успокоились. А весной сколько будет работы! Мы же не успеем! Это нетерпимо», – подчеркнул Лукашенко.

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