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«Мы же не успеем! Это нетерпимо». Президент поставил жесткие и конкретные задачи по осенним полевым работам
Источник материала: ОНТ
Президент потребовал не расслабляться в вопросе проведения осенних полевых работ. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Лиду (Гродненская область). Об этом
Глава государства спросил, как проходят сельхозработы и высказал ряд нареканий, а также поставил четкие задачи выполнить определенные работы в сжатые и оптимальные сроки.
Президент акцентировал внимание на недостатках, которые наблюдал с борта вертолета по пути в Лиду.
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«Мы же не успеем! Это нетерпимо». Президент поставил жесткие и конкретные задачи по осенним полевым работам
Президент потребовал не расслабляться в вопросе проведения осенних полевых работ. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Лиду (Гродненская...
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